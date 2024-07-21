Страховщики и автосервисы получат больше времени на ремонт в рамках ОСАГО

Попавший в ДТП обладатель полиса гражданской ответственности, напомним, вправе (при условии, что не он был виновником аварии) выбрать выплату за причиненный ущерб деньгами от страховщика или в натуральной форме — ремонтом. В последнем случае за каждый день ремонта сверх установленного срока страховщики платят автовладельцу неустойку в размере 0,5% от суммы возмещения, которую компании затем взыскивают с автосервисов. Этот срок отсчитывается со дня предоставления машины в сервис. Любопытно, что эта норма не раз становилась причиной судебных разбирательств. В 2022 году пленум ВС даже сделал специальное разъяснение: если СТО не приступает своевременно к выполнению восстановительного ремонта или выполняет ремонт настолько медленно, что окончание его к сроку становится явно невозможным, потерпевший вправе потребовать возмещения убытков.