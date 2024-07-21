Спрос тормозит рост китайской экономики

Поясним, активному экспорту сейчас способствует фиксирующееся с начала 2024 года оживление промышленного производства. Так, например, по данным ГСУ, за первые полгода производство сервисных роботов выросло на 22,8%, смартфонов — на 11,8%, транспортных средств, работающих на возобновляемых источниках энергии, — на 34,3%. В том числе благодаря этому в июне объем китайского экспорта вырос в годовом выражении на 8,6%, до $307,9 млрд — максимума за 21 месяц. В мае фиксировался рост на 7,6%, аналитики ожидали его ускорения только до 8%. Поставки из Китая в мае и июне росли, в частности, в Россию, что может свидетельствовать о найденных решениях проблем с расчетами (в марте—апреле китайский экспорт в РФ сокращался). Впрочем, проблемой для Пекина остается риск вторичных санкций (см., например, «Ъ» от 3 июня), из-за чего прогнозировать устойчивый рост поставок в Россию аналитики ожидаемо не готовы.