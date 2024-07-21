Поставщика сигарет «Мегаполис» вынуждают сменить регистрацию на РФ

О подаче Минпромторгом иска к нидерландской Megapolis Distribution B.V.— головной структуре ГК «Мегаполис» стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Московской области. Суть претензий пока не обнародована. В министерстве, ГК «Мегаполис» и табачных компаниях JTI и Philip Morris International (PMI) на запрос «Ъ» не ответили.
JTI и PMI еще в 2013 году выкупили по 20% «Мегаполиса» совокупно за $1,5 млрд. По данным участников рынка, два транснациональных производителя табака по-прежнему имеют доли в ГК. Другими крупными совладельцами «Мегаполиса» являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев — учредители Mercury Retail Group, управляющей сетями алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль», сообщало ранее отраслевое издание Shopper’s. Представитель Игоря Кесаева также не предоставил комментарии.
Опрошенные «Ъ» юристы уверены, что иск Минпромторга к Megapolis Distribution B.V. связан с ее принудительной деофшоризацией и переводом в российскую юрисдикцию.
Такое право через суд в отношении экономически значимых организаций (ЭЗО) чиновники получили в августе 2023 года, когда был принят соответствующий федеральный закон.
У ГК «Мегаполис» статус ЭЗО появился не случайно. По данным СПАРК, по итогам 2023 года выручка группы достигла 1,07 трлн руб., чистая прибыль — 25,839 млрд руб. Таких финансовых показателей компании удалось добиться в том числе за счет прямых контрактов на дистрибуцию в РФ продукции JTI (сигареты Winston, Camel, LD, Sobranie), Philip Morris (Mаrlboro, L&M, Parliament), International Tobacco Group (Davidoff, West, Jade), а также энергетических напитков Red Bull и Bullit, презервативов Durex и Contex.
Бизнес этот начинался в 1998 году, когда Игорь Кесаев и Сергей Кациев создали небольшую дистрибуторскую компанию, которая затем поглощала более мелких конкурентов.
В ситуации с ГК «Мегаполис» суд может приостановить осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО, поясняет советник юридический фирмы О2 Consulting Софья Смирнова.
Так, например, произошло с другими крупными компаниями потребительского сектора — X5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и сетью «Азбука вкуса» (см. «Ъ» от 29 марта и «Ъ-Онлайн» от 3 июня). По ее словам, опыт этих компаний показывает, что избежать принудительной деофшоризации головной структуре ГК «Мегаполис» едва ли удастся.
В таком случае Минпромторг, как истец, должен доказать, что головная иностранная компания отказывается от исполнения обязанностей акционера российской структуры, либо существует такая угроза, считает партнер практики коммерческих споров МЭФ LEGAL Римма Малинская. «Еще один аргумент — доказать в суде, что иностранная структура в целом препятствует деятельности своего российского юрлица», — добавляет эксперт. Впрочем, в случае с иностранными акционерами ГК «Мегаполис» — JTI и PMI такого противодействия нет, утверждает источник «Ъ» в отрасли, знакомый с ситуацией в компании.
Эти транснациональные компании хотя и свернули маркетинговую активность в РФ после начала российско-украинского военного конфликта, но уходить полностью из страны не намерены. Более того, им выгоднее работать в РФ через дистрибутора, поясняет собеседник «Ъ». Он не исключает, что принудительная деофшоризация головной структуры «Мегаполиса» через суд может быть для JTI и PMI «формальным процессом, чтобы показать миноритарным акционерам необходимость согласиться с переносом головной структуры из Нидерландов в Россию». По крайне мере, заключает собеседник «Ъ», это позволит иностранным табачным производителям сохранить выскомаржинальный дистрибуторский бизнес в РФ.