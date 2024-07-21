Поставщика сигарет «Мегаполис» вынуждают сменить регистрацию на РФ

Эти транснациональные компании хотя и свернули маркетинговую активность в РФ после начала российско-украинского военного конфликта, но уходить полностью из страны не намерены. Более того, им выгоднее работать в РФ через дистрибутора, поясняет собеседник «Ъ». Он не исключает, что принудительная деофшоризация головной структуры «Мегаполиса» через суд может быть для JTI и PMI «формальным процессом, чтобы показать миноритарным акционерам необходимость согласиться с переносом головной структуры из Нидерландов в Россию». По крайне мере, заключает собеседник «Ъ», это позволит иностранным табачным производителям сохранить выскомаржинальный дистрибуторский бизнес в РФ.