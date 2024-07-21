Politico сообщила об угрозе топливного кризиса в Венгрии

Венгрии грозит топливно-энергетический кризис из-за остановки транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину, пишет Politico.
Простой в поставках также вынудит нефтеперерабатывающие заводы использовать запасы, которых хватит лишь на 90 дней, отмечают эксперты. Венгрии придется искать способ дипломатического урегулирования проблемы, считает ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона.
О блокировке Украиной поставок нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию 17 июля заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. «На Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой ЛУКОЙЛ в настоящее время не осуществляет поставки в Венгрию», — сказал Сийярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях заседания Совбеза ООН.
Вслед за этим получать нефть от «Лукойла» перестала Словакия.
Это произошло после того, как в июне этого года Киев расширил санкции против российской компании, запретив транзит нефти.
В Кремле считают, что Украина ограничила транзит нефти ЛУКОЙЛа по политическим соображениям. «Наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — заявили там.
Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба».
По нефтепроводу «Дружба» российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию). В декабре 2022 года ЕС запретил транспортировку российской нефти по морю, а затем и нефтепродуктов. Для «Дружбы» тогда было сделано исключение. Однако в июне прошлого года Евросоюз запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода в рамках 11-го пакета санкций против России.