Оборот фешен-ресейла растет

За три года объем вторичных продаж одежды и обуви увеличится в два раза. Такой прогноз содержится отраслевом отчете Fashion Consulting Group (FCG). В 2023 году объем фешен-ресейла в России составил 200 млрд руб., увеличившись на 30% год к году и заняв 6% совокупного оборота продаж одежды и обуви, отмечают в FCG. На «Авито» вторичные продажи женской одежды во втором квартале выросли на 10% к первому, мужской — на 17%. В CDEK.Shopping отмечают, что заказы с ресейл-площадок с начала года выросли на 17%, средний чек составляет 16 тыс. руб.