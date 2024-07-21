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Nippon Steel наняла экс-госсекретаря США Помпео для помощи в поглощении US Steel

Японская сталелитейная компания Nippon Steel наняла на должность своего советника бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Цель — содействие продвижению сделки по покупке американского производителя стали US Steel. В комментариях для агентства Reuters японская компания заявила о том, что «с нетерпением готовится поработать вместе (с Майком Помпео.— “Ъ”) над тем, чтобы рассказать, как приобретение US Steel… укрепит экономическую и национальную безопасность (США.— “Ъ”)».

Источник: Reuters

В компании также отметили, что господин Помпео, который занимал пост госсекретаря США в период президентства Дональда Трампа, является уважаемым человеком как среди республиканцев, так и среди демократов.

О готовящемся слиянии Nippon Steel и US Steel было объявлено в декабре 2023 года. Общая сумма сделки с учетом долговых обязательств US Steel оценивается в $14,9 млрд. Вскоре после объявления президент США Джо Байден высказался о необходимости провести проверку сделки, так как она, по его мнению, может угрожать национальной безопасности США. Позже он еще более четко заметил, что US Steel должна принадлежать американцам. Против сделки высказывался и конкурент господина Байдена по президентской гонке Дональд Трамп.

За пределами США обе компании уже получили одобрение регуляторов на слияние.