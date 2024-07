Nippon Steel наняла экс-госсекретаря США Помпео для помощи в поглощении US Steel

О готовящемся слиянии Nippon Steel и US Steel было объявлено в декабре 2023 года. Общая сумма сделки с учетом долговых обязательств US Steel оценивается в $14,9 млрд. Вскоре после объявления президент США Джо Байден высказался о необходимости провести проверку сделки, так как она, по его мнению, может угрожать национальной безопасности США. Позже он еще более четко заметил, что US Steel должна принадлежать американцам. Против сделки высказывался и конкурент господина Байдена по президентской гонке Дональд Трамп.