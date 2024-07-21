Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает

Он напомнил, что недвижимость дешевеет уже несколько месяцев, и это видно по стоимости сделок. Торг может убрать до 10 процентов первоначальной цены на первичке и 20 и более процентов на вторичке. Рано или поздно этот дисконт конвертируется в цену, указываемую в объявлениях, а на деле может оказаться еще выше.
На фоне сокращения льготных ипотечных программ и узкого некредитного спроса процесс продолжится. Собственники пытаются заработать на аренде, но и этот сегмент может начать сдуваться. Остается ждать массового появления программ, когда банк забирает у неплательщика жилье и обнуляет ипотечный кредит. Они обязательно появятся — ведь с такого заемщика взять больше нечего, заключил Кричевский.