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Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Перегретый рынок жилья может привести к тому, что квартиры начнут дешеветь при отсутствии спроса. Тогда ипотечные заемщики, решившие перестать выплачивать кредит, отдадут банку жилье, но все равно останутся должны, рассказал в интервью агентству «Прайм» эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что недвижимость дешевеет уже несколько месяцев, и это видно по стоимости сделок. Торг может убрать до 10 процентов первоначальной цены на первичке и 20 и более процентов на вторичке. Рано или поздно этот дисконт конвертируется в цену, указываемую в объявлениях, а на деле может оказаться еще выше.

На фоне сокращения льготных ипотечных программ и узкого некредитного спроса процесс продолжится. Собственники пытаются заработать на аренде, но и этот сегмент может начать сдуваться. Остается ждать массового появления программ, когда банк забирает у неплательщика жилье и обнуляет ипотечный кредит. Они обязательно появятся — ведь с такого заемщика взять больше нечего, заключил Кричевский.