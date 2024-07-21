МВФ отложил пересмотр прогнозов и изучает торговую политику стран

Мировой экономический рост может составить 3,2% в 2024 году и 3,3% в 2025-м, следует из обновленного прогноза МВФ. Апрельская его версия предполагала очень близкие оценки: рост на 3,2% и в этом, и в следующем году. Несколько изменились прогнозы фонда в части перспектив замедления инфляции в развитых странах. Теперь ожидается, что процесс может затянуться, из-за чего центробанки в ближайшие месяцы будут сохранять жесткую денежно-кредитную политику. В связи с этим оценки экономического роста для части стран были предсказуемо ухудшены. Для большинства же государств прогнозы в новом докладе пока сохранены без изменений. Впрочем, пространство для их корректировки до конца года еще остается: аналитики намерены пристальнее следить за последствиями усиления торговых споров между странами и политики протекционизма, проводимой некоторыми из них.