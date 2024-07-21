Минтранс обсуждает повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний

«Такой вопрос обсуждается, решение пока не принято», — сказал Старовойт, отвечая на вопрос журналиста «Интерфакса». На уточняющий вопрос об удорожании авиабилетов министр ответил так: «Это если и будет, то вообще незначительная сумма. И речь идет именно об аэропортах, которые находятся в концессии».