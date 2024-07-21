Минтранс обсуждает повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний

«Такой вопрос обсуждается, решение пока не принято», — сказал Старовойт, отвечая на вопрос журналиста «Интерфакса». На уточняющий вопрос об удорожании авиабилетов министр ответил так: «Это если и будет, то вообще незначительная сумма. И речь идет именно об аэропортах, которые находятся в концессии».
В начале июля Росавиация сообщала, что сборы с авиакомпаний планируется повысить на 37% на внутренних рейсах, в два раза — на международных. В Росавиации утверждали, что это приведет к росту стоимости билетов в среднем до 150 ₽ в расчете на пассажира.
В январе 2023 года тогдашний министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что капремонта и реконструкции требуют 116 из 228 аэродромов. На модернизацию 75 аэродромов ведомство планировало выделить финансирование в размере 250 млрд руб.