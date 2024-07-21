Километрам назвали цену. В России стало на 160 км больше платных дорог

Фактическое движение здесь началось ближе к вечеру. В 14:30 «Яндекс» показывал, что время в пути от МКАД до КАД (670 км) по старому маршруту составляет 6 часов 30 минут; в 17:00 хронометраж уменьшился на 20 минут — уже через обход. За экономию времени придется доплатить 540 ₽ для легковых авто и 970 ₽— для грузовиков. Раньше проезд от 58-го километра М-11 до 684-го обходился владельцу легковой машины в 2,75−3 тыс. руб. (в зависимости от дня недели). Теперь, с учетом обхода Твери, — 3,23−3,45 тыс. руб., а если учитывать еще и участок Москва—Солнечногорск (находится в управлении Северо-Западной концессионной компании) — 3,73−4,55 тыс. руб. В перспективе на М-11 появятся дополнительные развязки для съезда к аэропорту Пулково, на региональные дороги в Тверской области, новый подъезд к Валдаю.