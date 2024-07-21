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Что такое залог: какие виды бывают и что может стать предметом залога

Что такое залог, каким он бывает и в каких случаях используется? «РБК Инвестиции» подготовили детальный гайд о залогах — рассказываем подробно, простым языком и уточняем нюансы.

Источник: Depositphotos

В этом тексте:

  • Что такое залог
  • Предмет залога.
  • Виды залога.
  • Частые вопросы о залогах.

Что такое залог

Залог — это инструмент, который используют как способ обеспечения обязательств в финансовых сделках. Если упростить, это инструмент, при помощи которого должник как бы говорит: «Если не выполню обещание, то это имущество перейдет к вам».

У залога как инструмента есть нюансы в зависимости от типа сделок и сфер, где он используется, но общая законодательная база прописана в гл. 23 Гражданского кодекса РФ. Еще залог называют гарантией финансовых обязательств во время сделки.

Распространенный пример — залог в ипотечных сделках. Вы покупаете квартиру, для этого берете в банке специальный кредит — ипотеку, а в качестве залога предлагаете банку приобретаемую недвижимость. Проще говоря, говорите банку — я обещаю выплатить все деньги в соответствии с договором, если нет, то передам в качестве погашения долга такую-то квартиру.

Залогодателем в таких сделках называют гражданина или организацию, которая берет на себя обязательства. То есть это сторона, которая передает в качестве залога какое-то имущество.

Залогодержатель — это кредитор, который соглашается взять это имущество в качестве залога до окончания исполнения финансовых обязательств.

Важно понимать, что имущество в качестве залога не переходит в собственность залогодержателю. Это именно обязательство — собственностью кредитора оно может стать, если обещание не выполнено. Например, ипотечная квартира находится одновременно в собственности покупателя и в залоге у банка.

Источник: Reuters

Залог и задаток — в чем разница

Когда речь заходит о сделках с недвижимостью или в принципе о долгих сделках, к которым нужно готовиться, продавцы нередко требуют от покупателей небольшую сумму в качестве подстраховки. В разговоре ее называют задаток, залог или аванс — хотя с юридической точки зрения это разные термины.

  • Задаток — это сумма, которую одна из сторон договора выдает другой в качестве гарантии исполнения обязательств. Если сделка срывается по вине того, кто дал задаток, он не возвращается. Если по вине того, кто получил задаток — деньги возвращаются в двойном размере.
  • Аванс — это разговорное название частичной предварительной оплаты товара, или предоплаты. Его нужно засчитывать как часть основной суммы, а при расторжении сделки — возвращать.
  • Залог — как и говорили выше, это инструмент для обеспечения исполнения обязательств, способ доказать свою платежеспособность. Поэтому когда говорят, что вам нужно «заплатить залог» — это некорректное понимание этого термина, нужно использовать термины «задаток» или «аванс».

Предмет залога

Что конкретно может быть залогом, регулируется ст. 336 Гражданского кодекса «Предмет залога».

Главное правило — залогом может стать любое имущество, но важно, чтобы на него не было требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.

Если упростить, то в залог нельзя отдавать или брать что-то, на что точно имеют право другие или что нельзя забрать у человека в силу закона. Например, залогом может быть:

  • недвижимость;
  • транспорт;
  • ювелирные изделия;
  • товары;
  • ценные бумаги.

Нельзя предлагать в залог, например, деньги, которые пойдут в счет уплаты алиментов. Или имущество, которое не получится взыскать, допустим, единственное жилье — весь перечень перечислен в ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса.

Источник: РИА "Новости"

Виды залога

В законе есть несколько видов залогов, для которых прописаны отдельные правила.

  • Залог товаров в обороте. Распространенный вид залога в бизнесе — предприниматель продолжает пользоваться товарами, может менять их состав и форму, а залогополучатель по договору имеет право следить за тем, чтобы общая стоимость не становилась меньше оговоренной.
  • Залог вещей в ломбарде. Как понятно из названия, это инструмент для передачи имущества для обеспечения краткосрочного займа. Нюанс — ломбард обязан страховать за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки.
  • Залог квартиры в ипотеке. Ст. 446 ГПК прямо запрещает изымать жилье, которое является единственным для постоянного проживания владельца, а значит, передавать такую недвижимость в залог. Однако ипотечные договоры являются исключением — по ним квартира в ипотеке может стать предметом залога, со всеми сопутствующими последствиями.
  • Залог обязательственных прав. Если упростить, то залогом может быть не только физическое имущество или деньги, но и право их требования. Например, должен знакомый предпринимателю ₽100 тыс. Этот бизнесмен может передать требование права на возврат этого долга под залог другой организации.
  • Залог прав по договору банковского счета. Это инструмент для обеспечения залога деньгами — если упростить, банк открывает специальный счет, гражданин перечисляет туда нужную сумму, которую затем можно будет использовать для обеспечения залога.
  • Залог прав участников юридических лиц. Смысл в том, чтобы использовать в качестве обеспечения принадлежащие человеку или организации акции в акционерном обществе (АО) или доли в обществе с ограниченной ответственностью (ООО).
  • Залог ценных бумаг. Обеспечение может быть бумажным — когда нужно передать облигацию по договору. Или бездокументарным — тогда сведения о залоге нужно внести в реестр в виде записи об обременении по лицевому счету.
  • Залог исключительных прав. Предметом залога может быть и результат интеллектуальной деятельности — например, можно использовать исключительные права на написанную книгу. Права полностью переходят к залогодержателю, только если обязательства по договору должник не выполнит.

Источник: Reuters

Частые вопросы о залогах

Нюансы применения залога как юридического инструмента разъяснил председатель коллегии адвокатов «ВМ-право», адвокат Денис Цыплаков.

Можно ли продать машину, если она в залоге у банка?

Если автомобиль находится в залоге у банка, вы не можете продать ее без согласования с кредитором. Такая сделка будет являться нарушением договора и может повлечь юридические последствия в зависимости от условий договора.

Если вы хотите продать автомобиль, обратитесь в банк, где он находится в залоге — там подскажут возможные варианты в этой ситуации. Если же планируете купить автомобиль, перед сделкой проверьте его в реестре залогов и зафиксируйте отсутствие информации о залоге — обратитесь к нотариусу за официальной выпиской из реестра.

Можно ли заложить единственное жилье?

Залогом может быть обременено любое имущество, включая единственное жилье. Однако перед решением о залоге вашего единственного жилья, необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы, так как это важное решение с долгосрочными последствиями.

Можно ли передать в залог паспорт?

Паспорт гражданина или другие личные документы не могут служить объектом залога. Залог — это обременение материальных ценностей, например, недвижимость, транспорт, ценные бумаги.

Паспорт гражданина не имеет стоимости как объект обеспечения исполнения долга, поэтому не может быть использован в качестве залога.

Более того, такая операция запрещена нормами о данном документе — за принятие паспорта в залог могут оштрафовать на ₽100.