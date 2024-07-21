Что такое залог: какие виды бывают и что может стать предметом залога

В этом тексте:
- Что такое залог
- Предмет залога.
- Виды залога.
- Частые вопросы о залогах.
Что такое залог
Залог — это инструмент, который используют как способ обеспечения обязательств в финансовых сделках. Если упростить, это инструмент, при помощи которого должник как бы говорит: «Если не выполню обещание, то это имущество перейдет к вам».
У залога как инструмента есть нюансы в зависимости от типа сделок и сфер, где он используется, но общая законодательная база прописана в гл. 23 Гражданского кодекса РФ. Еще залог называют гарантией финансовых обязательств во время сделки.
Распространенный пример — залог в ипотечных сделках. Вы покупаете квартиру, для этого берете в банке специальный кредит — ипотеку, а в качестве залога предлагаете банку приобретаемую недвижимость. Проще говоря, говорите банку — я обещаю выплатить все деньги в соответствии с договором, если нет, то передам в качестве погашения долга такую-то квартиру.
Залогодателем в таких сделках называют гражданина или организацию, которая берет на себя обязательства. То есть это сторона, которая передает в качестве залога какое-то имущество.
Залогодержатель — это кредитор, который соглашается взять это имущество в качестве залога до окончания исполнения финансовых обязательств.
Важно понимать, что имущество в качестве залога не переходит в собственность залогодержателю. Это именно обязательство — собственностью кредитора оно может стать, если обещание не выполнено. Например, ипотечная квартира находится одновременно в собственности покупателя и в залоге у банка.
Залог и задаток — в чем разница
Когда речь заходит о сделках с недвижимостью или в принципе о долгих сделках, к которым нужно готовиться, продавцы нередко требуют от покупателей небольшую сумму в качестве подстраховки. В разговоре ее называют задаток, залог или аванс — хотя с юридической точки зрения это разные термины.
- Задаток — это сумма, которую одна из сторон договора выдает другой в качестве гарантии исполнения обязательств. Если сделка срывается по вине того, кто дал задаток, он не возвращается. Если по вине того, кто получил задаток — деньги возвращаются в двойном размере.
- Аванс — это разговорное название частичной предварительной оплаты товара, или предоплаты. Его нужно засчитывать как часть основной суммы, а при расторжении сделки — возвращать.
- Залог — как и говорили выше, это инструмент для обеспечения исполнения обязательств, способ доказать свою платежеспособность. Поэтому когда говорят, что вам нужно «заплатить залог» — это некорректное понимание этого термина, нужно использовать термины «задаток» или «аванс».
Предмет залога
Что конкретно может быть залогом, регулируется ст. 336 Гражданского кодекса «Предмет залога».
Если упростить, то в залог нельзя отдавать или брать что-то, на что точно имеют право другие или что нельзя забрать у человека в силу закона. Например, залогом может быть:
- недвижимость;
- транспорт;
- ювелирные изделия;
- товары;
- ценные бумаги.
Нельзя предлагать в залог, например, деньги, которые пойдут в счет уплаты алиментов. Или имущество, которое не получится взыскать, допустим, единственное жилье — весь перечень перечислен в ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса.
Виды залога
В законе есть несколько видов залогов, для которых прописаны отдельные правила.
- Залог товаров в обороте. Распространенный вид залога в бизнесе — предприниматель продолжает пользоваться товарами, может менять их состав и форму, а залогополучатель по договору имеет право следить за тем, чтобы общая стоимость не становилась меньше оговоренной.
- Залог вещей в ломбарде. Как понятно из названия, это инструмент для передачи имущества для обеспечения краткосрочного займа. Нюанс — ломбард обязан страховать за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки.
- Залог квартиры в ипотеке. Ст. 446 ГПК прямо запрещает изымать жилье, которое является единственным для постоянного проживания владельца, а значит, передавать такую недвижимость в залог. Однако ипотечные договоры являются исключением — по ним квартира в ипотеке может стать предметом залога, со всеми сопутствующими последствиями.
- Залог обязательственных прав. Если упростить, то залогом может быть не только физическое имущество или деньги, но и право их требования. Например, должен знакомый предпринимателю ₽100 тыс. Этот бизнесмен может передать требование права на возврат этого долга под залог другой организации.
- Залог прав по договору банковского счета. Это инструмент для обеспечения залога деньгами — если упростить, банк открывает специальный счет, гражданин перечисляет туда нужную сумму, которую затем можно будет использовать для обеспечения залога.
- Залог прав участников юридических лиц. Смысл в том, чтобы использовать в качестве обеспечения принадлежащие человеку или организации акции в акционерном обществе (АО) или доли в обществе с ограниченной ответственностью (ООО).
- Залог ценных бумаг. Обеспечение может быть бумажным — когда нужно передать облигацию по договору. Или бездокументарным — тогда сведения о залоге нужно внести в реестр в виде записи об обременении по лицевому счету.
- Залог исключительных прав. Предметом залога может быть и результат интеллектуальной деятельности — например, можно использовать исключительные права на написанную книгу. Права полностью переходят к залогодержателю, только если обязательства по договору должник не выполнит.
Частые вопросы о залогах
Нюансы применения залога как юридического инструмента разъяснил председатель коллегии адвокатов «ВМ-право», адвокат Денис Цыплаков.
Можно ли продать машину, если она в залоге у банка?
Если автомобиль находится в залоге у банка, вы не можете продать ее без согласования с кредитором. Такая сделка будет являться нарушением договора и может повлечь юридические последствия в зависимости от условий договора.
Если вы хотите продать автомобиль, обратитесь в банк, где он находится в залоге — там подскажут возможные варианты в этой ситуации. Если же планируете купить автомобиль, перед сделкой проверьте его в реестре залогов и зафиксируйте отсутствие информации о залоге — обратитесь к нотариусу за официальной выпиской из реестра.
Можно ли заложить единственное жилье?
Залогом может быть обременено любое имущество, включая единственное жилье. Однако перед решением о залоге вашего единственного жилья, необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы, так как это важное решение с долгосрочными последствиями.
Можно ли передать в залог паспорт?
Паспорт гражданина или другие личные документы не могут служить объектом залога. Залог — это обременение материальных ценностей, например, недвижимость, транспорт, ценные бумаги.
Более того, такая операция запрещена нормами о данном документе — за принятие паспорта в залог могут оштрафовать на ₽100.