Что такое залог: какие виды бывают и что может стать предметом залога

Если вы хотите продать автомобиль, обратитесь в банк, где он находится в залоге — там подскажут возможные варианты в этой ситуации. Если же планируете купить автомобиль, перед сделкой проверьте его в реестре залогов и зафиксируйте отсутствие информации о залоге — обратитесь к нотариусу за официальной выпиской из реестра.