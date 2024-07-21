Банк России призывает потерпеть. Жесткая денежно-кредитная политика затягивается

Авторы бюллетеня отмечают, что структурные сдвиги в экономике пока трудно поддаются численной оценке и даже описанию. Впрочем, уже можно констатировать, что она стала более закрытой для внешнего мира в отношении как потоков товаров и услуг, так и финансов и одновременно более зависима от бюджетных стимулов и внутреннего производства. Государство и импортозамещение создают дополнительную нагрузку на производства, что увеличивает спрос на труд и инвестиции. Это приводит к увеличению уровня потенциального ВВП и темпов его роста. Но для поддержания перестройки нужно больше финансирования и, соответственно, сбережений, что, в свою очередь, требует более привлекательных ставок по депозитам и более высокой нейтральной процентной ставки, которая будет балансировать сбережения и инвестиции, обеспечивая ценовую стабильность при потенциальном росте ВВП. «Экономика готовится перестроиться на траекторию сбалансированного роста, но на рынке труда это скажется не сразу. Поэтому перегрев в экономике, скорее всего, будет уходить постепенно», — заключают они.