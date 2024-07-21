Аналитики Евросоюза признали провал политики санкций против России

Кроме того, такие страны, как Австрия и Венгрия, продолжают получать нефть и газ из России, то же самое фактически делает Германия за счет импорта топлива из Индии, которое произведено из российского сырья. В результате ЕС платит больше «без значительного ослабления» Москвы, отмечает издание.