Аналитик оценил перспективы сотрудничества «Газпрома» с Индией

Там небольшое плечо строительства, сравнимое с газопроводом «Северный поток» или «Северный поток 2», но в то же время — очень большие глубины, сказал он. «Непонятно, как это с технической точки зрения может быть организовано. Но если в этой части стороны решат такой проект реализовывать, то может быть востребован российский инженерный опыт», — добавил Капитонов.