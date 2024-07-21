Алиев обвинил Европу в лицемерии по наращиванию поставок азербайджанского газа

Он добавил, что европейские партнеры хотят, чтобы Азербайджан удвоил пропускную способность Южного газового коридора, своего основного экспортного маршрута. «Мы должны вложить туда миллиарды. Кстати, отмечу, что мы еще не возместили наши затраты по инвестициям в Южный газовый коридор. Наши доходы от продажи газа по-прежнему идут на погашение этого долга. Они ожидают, что мы вложим туда миллиарды. При этом говорят, что через 10 лет Евросоюзу газ будет не нужен. Разве мы похожи на глупцов, которые будут вкладывать десятки миллиардов долларов в газ, который им не понадобится?» — подчеркнул Алиев.