Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя

По данным агентства, сбой произошел в пятницу, в настоящий момент большинство банкоматов функционируют.
Отмечается, что у банка около 16 тысяч банкоматов в 48 штатах.
Из-за глобального сбоя в работе операционной системы Windows 19 июля десятки тысяч пассажиров скопились в аэропортах по всему миру, перестали проходить банковские операции, а больницы отправляют пациентов домой.
Сбой в работе Windows затронул не только крупные сети аэропортов и медицинских учреждений. Пользователи из Австралии сообщили о перебоях в работе сети быстрого питания KFC.