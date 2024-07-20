Поставки российского СПГ в Китай снизились в I полугодии

В 2023 году поставки российского СПГ в Китай выросли на 23%. За прошлый год объем поставленного в Китай СПГ составил 8 млн т, стоимость экспорта — $5,2 млрд. В феврале «Газпром» стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай и экспортировал 2,5 млрд куб. м. В мае «Газпром» сообщал, что с начала 2024 года объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превысил показатели аналогичного периода 2023 года на 37,4%.