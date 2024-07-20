Посол РФ сообщил о начале сотрудничества с Афганистаном по нефтепродуктам

«Такое сотрудничество уже вовсю развивается», — сказал Жирнов ТАСС. Так он прокомментировал заявление властей Афганистана о планах наладить сотрудничество с Россией в сфере продовольственной безопасности и поставок нефтепродуктов.
Товарооборот между странами, по словам посла, увеличился прежде всего за счет поставок из России пшеницы, муки, топлива и горюче-смазочных материалов — бензина, моторных масел, керосина, дистиллятов.
В середине мая глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин говорил, что товарооборот между странами вырос в пять раз с момента вывода американских войск и достиг $1 млрд. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в начале июня говорил, что Россия может сотрудничать с Афганистаном в обеспечении его первых необходимых потребностей — по вопросам нефтепродуктов и продовольствия.