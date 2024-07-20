Посол РФ сообщил о начале сотрудничества с Афганистаном по нефтепродуктам

В середине мая глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин говорил, что товарооборот между странами вырос в пять раз с момента вывода американских войск и достиг $1 млрд. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в начале июня говорил, что Россия может сотрудничать с Афганистаном в обеспечении его первых необходимых потребностей — по вопросам нефтепродуктов и продовольствия.