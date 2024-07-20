НРА: выдачи автокредитов в России в июне выросли на 72,3%

За первые шесть месяцев года в России было продано 844,5 тыс. автомобилей — на 62,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Самой популярной отечественной маркой осталась Lada (22% рынка), зарубежной — Haval (4,9%). Аналитики НРА считают, что условий для снижения цен на автотранспорт пока нет. Прогноз НРА на 2025 год предполагает рост цен на 2−3% за квартал.