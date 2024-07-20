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НРА: выдачи автокредитов в России в июне выросли на 72,3%

В июне 2024 года объем автокредитования в России составил 217,9 млрд руб., следует из исследования Национального рейтингового агентства (НРА), которое приводит «РИА Новости». Результат июня этого года превысил значения июня 2023 года на 72,3%. При этом по сравнению с маем этого года объем выдачи автокредитов в июне снизился на 5,1%.

Источник: Freepik

По данным НРА, в прошлом месяце средне ставки на новые машины составили около 16−17% годовых, на подержанные — около 20−22% годовых. Средняя стоимость автокредита в июне выросла на 3,1% к маю 2024 года, до 1,45 млн руб. По итогам I полугодия этого года, общий объем выдач автокредитов составил 1,2 трлн руб. — на 95,5% больше по сравнению с I полугодием 2023 года.

За первые шесть месяцев года в России было продано 844,5 тыс. автомобилей — на 62,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Самой популярной отечественной маркой осталась Lada (22% рынка), зарубежной — Haval (4,9%). Аналитики НРА считают, что условий для снижения цен на автотранспорт пока нет. Прогноз НРА на 2025 год предполагает рост цен на 2−3% за квартал.