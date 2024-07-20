Московский кредитный банк подал к Euroclear иск на 11 млрд рублей

«Интерфакс» отмечает, что в российских судах сейчас рассматривается более 100 исков к Euroclear, поданных компаниями, банками и частными инвесторами в связи с блокировкой активов. Из отчетности (pdf.) МКБ за первое полугодие 2023 года следует, что у организации были ограничены возможности по распоряжению 26,1 млрд руб. Актуальный объем на конец года или конец первого квартала 2024 года банк не раскрывал.