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Московский кредитный банк подал к Euroclear иск на 11 млрд рублей

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, следует из картотеки суда. Сумма иска составляет 11,488 млрд руб.

Источник: Reuters

Иск был подан 17 июля. По состоянию на сегодняшний день детали иска в материалах суда не раскрыты. В качестве третьего лица по делу указан Национальный расчетный депозитарий.

«Интерфакс» отмечает, что в российских судах сейчас рассматривается более 100 исков к Euroclear, поданных компаниями, банками и частными инвесторами в связи с блокировкой активов. Из отчетности (pdf.) МКБ за первое полугодие 2023 года следует, что у организации были ограничены возможности по распоряжению 26,1 млрд руб. Актуальный объем на конец года или конец первого квартала 2024 года банк не раскрывал.