Квартальная выручка American Express достигла рекордных $16,3 млрд

Во втором квартале клиенты AmEx потратили $440,6 млрд по своим картам, что на 3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Кроме того, клиенты AmEx дольше поддерживали баланс на картах и большими суммами. По данным компании, объем кредитов, взятых держателями карт за отчетный период, составил $130,8 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее. Благодаря этому AmEx получил рекордную прибыль по процентам в размере $5,79 млрд, что на 21% больше в годовом исчислении. Компания подняла прогнозы на финансовый год, рассчитывая получить прибыль в размере $13,3−13,8 на одну акцию.