Какие проблемы возникают у покупателей новостроек как их решить

Проблемы от управляющей компании и неразвитая инфраструктура
После заселения в квартиру человек может столкнуться с проблемами, создаваемыми управляющей компанией. На практике встречаются случаи, когда застройщики вступают в «сговор» с такими фирмами, устанавливающими впоследствии в домах свои порядки, а также не очень охотно выполняющими требования жильцов.
С таким УК не всегда возможно договориться или добиться от них выполнения законных требований. Следует быть готовым, что конфликт может перерасти в судебное разбирательство или споры по поводу замены компании.
Человек также может столкнуться с неразвитой инфраструктурой вокруг дома. Но в данном случае у него очень мало инструментов, чтобы повлиять на ситуацию. Как правило, приходится ждать, пока необходимую инфраструктуру построят и наладят.
Соседи
Плохие соседи также могут создавать проблемы после заселения. В таких случаях жильцам дома, объединившись в сообщество, имеет смысл установить на общих собраниях правила поведения, способствующие взаимному уважению, а также привлечения к ответственности нарушителей.
Не так давно вступили в силу поправки в законодательство, дающие жильцам новые способы воздействия на недобросовестных соседей. Так, конкретных собственников квартир можно заставить оплатить расходы по устранению повреждений.
Проблемы от застройщика
Среди наиболее распространенных проблем, создаваемых застройщиком, выделяются возникшие в ходе строительства недостатки, например, фасада, окон, а также протечки и расхождения в заявленной и фактической площади квартиры. В таких случаях возможно взыскание с застройщика компенсаций в виде штрафов и неустоек.
При выявлении недостатков сначала следует написать застройщику письмо с просьбой устранить их и согласовать сроки выполнения работ.
При отказе нужно быть готовым к судебному разбирательству. Как правило, судебный процесс по таким искам включает в себя несколько заседаний и может продлиться шесть-восемь месяцев.
Перед подачей заявления в суд имеет смысл заказать квалифицированную экспертизу. Провести ее может любая аккредитованная организация. Стоит такая услуга в среднем от 15 до 50 тысяч рублей, но эти расходы можно будет компенсировать в судебном порядке.
Важно учитывать, что если до проведения экспертизы часть недостатков человек устранил самостоятельно, то их уже нельзя будет включить в перечень претензий. Поэтому лучше вызывать эксперта в ближайшее время после заселения или получения ключей.
Изучив результаты экспертизы и узнав стоимость устранения недостатков, нужно понять, стоит ли начинать судебный процесс. Например, в Москве на практике встречаются случаи, когда в новых «двушках» и «трешках» с отделкой сумма устранения недостатков составляет от одного до полутора миллионов рублей, причем застройщик не желает компенсировать эти затраты и поэтому к ним прибавляются пятидесятипроцентный штраф, предусмотренный законом «О защите прав потребителей», и неустойка. Таким образом, общая сумма претензий к застройщику достигала двух миллионов рублей и более.
Кроме того, нужно понимать, что судебный спор может затянуться на долгое время. Нередко по ходатайству застройщика назначается повторная экспертиза, он пытается обжаловать решение суда первой инстанции. При этом важно внимательно следить за текущим статусом застройщика, так как даже положительное решение судей о взыскании с него денег может быть не исполнено из-за его ликвидации. В таком случае судебный процесс может затянуться сильнее.
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