Какие проблемы возникают у покупателей новостроек как их решить

Кроме того, нужно понимать, что судебный спор может затянуться на долгое время. Нередко по ходатайству застройщика назначается повторная экспертиза, он пытается обжаловать решение суда первой инстанции. При этом важно внимательно следить за текущим статусом застройщика, так как даже положительное решение судей о взыскании с него денег может быть не исполнено из-за его ликвидации. В таком случае судебный процесс может затянуться сильнее.