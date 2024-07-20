Как отличить честные микрофинансовые организации от мошенников

Если вам срочно понадобились деньги, а взять их негде, то один из способов экстренно решить вопрос — обратиться в МФО.
В МФО выдаются небольшие суммы на короткий срок. По закону максимальная ставка по краткосрочному микрозайму (до одного года) — 0,8% в день. То есть за 30 дней набежит до 24%, а за 90 дней — 72%. Это много, поэтому и погашать нужно быстро.
Если вы все-таки решились на заем, будьте осторожны. Убедитесь, что имеете дело с реальной микрофинансовой организацией, а не с мошенниками.
Первым делом проверьте, есть ли выбранная компания в госреестре МФО на сайте Банка России. Если нет — перед вами мошенники.
После обсуждения условий займа не спешите подписывать договор. Внимательно прочитайте документ, а также сверьте данные об организации с реестром. Черные кредиторы любят притворяться МФО, выбирая похожие названия. Также помните, что на первой странице договора в правом верхнем углу в квадратной рамке должна быть указана полная стоимость займа в процентах и в рублях.
Не соблазняйтесь заманчивыми предложениями. Обезопасьте себя от мошенников и огромных долгов.
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