Как отличить честные микрофинансовые организации от мошенников

В МФО выдаются небольшие суммы на короткий срок. По закону максимальная ставка по краткосрочному микрозайму (до одного года) — 0,8% в день. То есть за 30 дней набежит до 24%, а за 90 дней — 72%. Это много, поэтому и погашать нужно быстро.