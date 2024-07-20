Хуснуллин допустил пересмотр условий программы «Семейная ипотека»

«Сейчас мы смотрим как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно. Поэтому в течение трех месяцев мы посмотрим какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — сообщил Хуснуллин.
Он добавил, что программой воспользовались более 1,1 млн семей.
Программа «Семейная ипотека» позволяет семьям с детьми до 6 лет или семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, получить льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или индивидуального жилого дома со ставкой 6%. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры, лимит — 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других городах. С начала июля программа была продлена до 2030 года.