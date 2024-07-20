Хуснуллин допустил пересмотр условий программы «Семейная ипотека»

Программа «Семейная ипотека» позволяет семьям с детьми до 6 лет или семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, получить льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или индивидуального жилого дома со ставкой 6%. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры, лимит — 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других городах. С начала июля программа была продлена до 2030 года.