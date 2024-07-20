ЕС в мае увеличил закупки российской рыбы до максимальных с начала года €65 млн

ЕС наращивает закупки рыбы у России уже четвертый месяц подряд. Основная доля майских поставок пришлась на рыбное филе — €32,7 млн. Следом идет замороженная рыба. Ее импорт за месяц увеличился на 13%, до €22 млн. Поставки сушеной рыбы или рыбы в рассоле за период взлетели в 3,1 раза, до €8,8 млн. Кроме того, в мае после двухмесячного перерыва возобновились поставки моллюсков (€947 тыс.).