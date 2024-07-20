Эксперты заявили о чеболизации российской экономики

Одной из проблем формата финансово-промышленных концернов в России является то, что они «очень любят “кушать” окружающих», говорит Белоусов. «Купим-ка мы поросят, потому что, не дай бог, они обанкротятся, сменят профиль, а у нас с ними уже кооперация настроена», — объясняет он их логику. По словам экономиста, эта проблема сейчас разворачивается в IT-сфере: «И хочется иметь промышленного партнера, и страшно. Они начинают делать предложения — давайте мы вас купим, и задорого, за большие деньги, и вы становитесь структурным подразделением. А если компания не хочет становиться их подразделением?».