Ведомства подготовят доклад по запрету на экспорт бензина после 1 сентября

Продлить действие постановления о запрете на экспорт НПЗ до конца 2024 года предложило 11 июля в письме к вице-премьеру Минэнерго (копия есть у «Ъ») с фактическим применением ограничительной меры в сентябре-октябре — в период плановых ремонтов на НПЗ. Запрет на экспорт топлива был введен с марта по август этого года, но нефтяникам удалось получить возможность возобновить экспорт с 20 мая по июнь, затем исключение продлили и на июль. Предполагается, что с августа эмбарго вновь вступит в силу.