Ведомства подготовят доклад по запрету на экспорт бензина после 1 сентября

Продлить действие постановления о запрете на экспорт НПЗ до конца 2024 года предложило 11 июля в письме к вице-премьеру Минэнерго (копия есть у «Ъ») с фактическим применением ограничительной меры в сентябре-октябре — в период плановых ремонтов на НПЗ. Запрет на экспорт топлива был введен с марта по август этого года, но нефтяникам удалось получить возможность возобновить экспорт с 20 мая по июнь, затем исключение продлили и на июль. Предполагается, что с августа эмбарго вновь вступит в силу.
Биржевая стоимость бензина АИ-95, которая непрерывно растет с июня, 19 июля обновила максимум за 2024 год. Так, АИ-95 подорожал на 0,7%, до 73,6 тыс. руб. за тонну. Собеседники «Ъ» связывают рост цены на топливо с недостаточным производством бензина в период высокого спроса.
Почему оптовая цена АИ-95 обновила максимум текущего года — в материале «Трудно быть баком».