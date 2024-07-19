«Ведомости»: Citibank с 1 августа остановит конвертацию расписок компаний из РФ

Инвесторам, желающим аннулировать свои расписки, Citibank рекомендовал как можно скорее инициировать этот процесс. «Не может быть никакой гарантии, что держатели смогут аннулировать свои расписки и получить акции до того, как книги по такой программе будут закрыты для аннулирования», — говорится в сообщении организации. В нем отмечается, что процесс аннулирования расписок может занять длительное время из-за сбора и доставки различных документов.