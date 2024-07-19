Валютные меры: каким будет курс рубля

Почти одновременно с решением ЦБ «засекретить» объемы торгов валютой на внебиржевом рынке правительство РФ второй раз менее чем за месяц смягчило требование об обязательном возврате в страну валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. С октября 2023 года экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В конце июня правительство РФ снизило этот лимит до 60%, а теперь — до 40%. «Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — заявили в кабмине.