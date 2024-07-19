Валютные меры: каким будет курс рубля

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Влияние западных санкций продолжает сказываться на российском валютном рынке. Мосбиржа с 13 июня прекратила торговлю долларом и евро после того, как Минфин США 12 июня включил в санкционные списки саму площадку и ее Национальный клиринговый центр (НКЦ). Торги перешли на внебиржевой рынок. Банк России с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных банков по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке к 15:30 в соответствующий рабочий день. Затем с 15 июля регулятор «в целях ограничения санкционного влияния» приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом, евро и юанем по отношению к рублю, следует из заявления ЦБ.
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко считает, что эта новость является нейтральной по отношению к курсу рубля. Но, стоит отметить, что сокрытие информации от западных санкционных регуляторов об успешности работы российского валютного рынка снизит уязвимость к новым санкциям.
С другой стороны, эта мера снижает спекулятивность рынка. По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олега Абелева, прекращение публикации статистики внебиржевого валютного рынка означает, что видимо есть риск несоответствия с публичными данными о притоке валюты и высокой активности на внебиржевом валютном рынке, в том числе по парам рубль/юань. «И решение, возможно, принято для того, чтобы это несоответствие не делать поводом для спекуляций», — считает он. Если бы ЦБ не ввел такую меру, то курс рубля мог бы сильно меняться.
Дело в том, что публикация внебиржевых данных должна каким-то образом сочетаться с фактическим притоком валюты в страну.
Если мы видим, что приток иностранной валюты в страну из-за санкций снижается, а данные по внебиржевому обороту это не показывают, это может вызвать диссонанс. И вторая причина не делать эту статистику публичной — это сделать ее недоступной для пользователей из недружественных юрисдикций.
Смягчение для экспортеров
Почти одновременно с решением ЦБ «засекретить» объемы торгов валютой на внебиржевом рынке правительство РФ второй раз менее чем за месяц смягчило требование об обязательном возврате в страну валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. С октября 2023 года экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В конце июня правительство РФ снизило этот лимит до 60%, а теперь — до 40%. «Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — заявили в кабмине.
«Смягчение указа о продаже валютной выручки является новостью скорее негативной для курса рубля, так как давление на иностранную валюту постепенно снижается — объем продажи валюты уменьшается», — пояснил Николай Дудченко. Если, по данным Банка России, в июне продажи экспортеров составляли 14,6 миллиарда долларов, то с учетом новых поправок, минимальный объем продажи выручки может снизиться приблизительно до 6,5−7 миллиардов долларов в месяц или примерно до 31,5 миллиарда рублей в день. Соответственно, чистые продажи валюты ЦБ, Минфина РФ и бизнеса могут составить порядка 34,5 миллиарда рублей в день, подсчитал экономист.
Важно понимать, что 40% выручки, которую обязаны продавать экспортеры является именно минимальным объемом. То есть объемы продаж могут быть и выше, в случае, если бизнесу будет, например, не хватать рублевой ликвидности.
Но, как правило, компании придерживают валюту на «черный день». «Мы продолжаем ожидать, что к началу осени курс доллара поднимется в район 90−92 рублей, а к концу года он будет в районе 93−95 рублей», — сообщил Дудченко.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко напомнил, что требования к экспортерам ужесточались, когда наблюдались проблемы с притоком на внутренний рынок валютной выручки от экспорта.
«Очевидно, что сейчас этот момент стал менее актуальным, а на первое место вышли сложности при оплате импорта», — считает он.
«Не ожидаем существенного влияния на курс после смягчения требований. Скорее данный факт выступит ограничителем рубля в его дальнейшем укреплении», — отметил Кравченко.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин обратил внимание на то, что менее чем за месяц доля валютной выручки, обязательной к возврату в страну экспортерами, была снижена в два раза: с 80% до 40%. Это может привести к ощутимому сокращению предложения иностранной валюты на российском рынке. Одновременно ЦБ продает меньше валюты, в том числе из-за повышенного спроса на золотовалютные активы со стороны Минфина РФ в рамках исполнения бюджетного правила. «На краткосрочном горизонте это способно оказать давление на рубль, который уже ощутимо откатился от достигнутых почти месяц назад максимальных с мая 2023 года уровней», — полагает он.
Однако, по мнению эксперта, то, что Минфину РФ необходимо больше валюты, свидетельствует об увеличении нефтегазовых доходов. «В более долгосрочной перспективе это будет удерживать рубль от слишком быстрого ослабления вместе с санкционным давлением на импорт, снижающим спрос на инвалюту», — считает Бабин.
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