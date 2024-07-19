В Россельхознадзоре объяснили снижение импорта корма тем, что «коты обижаются»

Он рассказал, что в России последовательно снижается импорт тех продуктов, которые страна начинает производить самостоятельно. Кроме того, Россельхознадзор с 2020 года постепенно вводит ограничения на импортный корм из-за выявленных нарушений в продукции.
«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано “утка”, а там утки нет, наши коты обижаются», — сказал Данкверт в беседе с РБК.
6 февраля Россельхознадзор приостановил поставки кормов с итальянского предприятия Hill’s Pet Nutrition «в связи с поставками некачественной продукции». До этого служба ограничила ввоз в Россию кормов с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за «повторного выявления мышьяка».