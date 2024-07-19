Руководство БЛМЗ допросили из-за нарушений гособоронзаказа

По версии следствия, представители предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, в 2017—2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и отгружали их в составе колес КТ199 в адрес филиала ПАО «Ил» — «Авиастар». Продукция сопровождалась поддельными документами о том, что подшипники приобретались у ОАО СПЗ и были приняты военным представительством Минобороны.
По версии следствия и прокуратуры, использование некачественных подшипников в составе колес привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолетов Ил-76МД-90А, чем был «причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Минобороны России», а также нанесен ущерб обороноспособности и безопасности государства.
Следствие уже провело выемку документов в БЛМЗ, допрашивает его руководителей и учредителей.
Почему металлурги неохотно обеспечивают подшипниковое производство качественными сплавами — в материале приложения «Металлургия» «Российские подшипники раскатали».