Руководство БЛМЗ допросили из-за нарушений гособоронзаказа

По версии следствия, представители предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, в 2017—2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и отгружали их в составе колес КТ199 в адрес филиала ПАО «Ил» — «Авиастар». Продукция сопровождалась поддельными документами о том, что подшипники приобретались у ОАО СПЗ и были приняты военным представительством Минобороны.