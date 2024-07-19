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Руководство БЛМЗ допросили из-за нарушений гособоронзаказа

Как стало известно «Ъ», следственные органы ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело по ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа). Пока расследование проводится в отношении неустановленных лиц из числа руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ), расположенного в промзоне на шоссе Энтузиастов. Основанием для расследования стали данные, полученные СКР из прокуратуры, надзирающей за режимными объектами.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, представители предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, в 2017—2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и отгружали их в составе колес КТ199 в адрес филиала ПАО «Ил» — «Авиастар». Продукция сопровождалась поддельными документами о том, что подшипники приобретались у ОАО СПЗ и были приняты военным представительством Минобороны.

По версии следствия и прокуратуры, использование некачественных подшипников в составе колес привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолетов Ил-76МД-90А, чем был «причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Минобороны России», а также нанесен ущерб обороноспособности и безопасности государства.

Следствие уже провело выемку документов в БЛМЗ, допрашивает его руководителей и учредителей.

Почему металлурги неохотно обеспечивают подшипниковое производство качественными сплавами — в материале приложения «Металлургия» «Российские подшипники раскатали».