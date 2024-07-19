Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

«Объяснить импульс роста можно тем, что большинство акций выглядят перепроданными, а их покупка по текущим уровням, особенно на долгий срок — весьма интересной», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Картина на внешних рынках оставалась в целом нейтральной. «Подводя итоги III пленума ЦК Компартии Китая ее официальный представитель Хань Вэньсю отметил, что китайская экономика показывает хорошие темпы восстановления, однако при этом добавил, что страна сталкивается “с некоторыми трудностями и проблемами”, в частности, с недостаточным уровнем эффективного спроса», — добавил эксперт.
Рынок акций
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали привилегированные акции «Транснефти» (+4,31%), бумаги ТМК (+3,39%), котировки МТС (+3,38%), акции «Северстали» (+2,62%), бумаги НЛМК (+2,48%).
«Акции ТМК могут стать одним из кандидатов на выплату дивидендов уже за первое полугодие 2024 года. Привилегированные акции “Транснефти” и бумаги МТС восстанавливались после дивидендной отсечки ранее на неделе», — пояснила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Совет директоров «Северстали» при этом уже сегодня рассматривает вопрос о дивидендах за второй квартал текущего года. В следующий понедельник компания планирует представить квартальные финансовые и операционные результаты, также рассказала она.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции «Совкомфлота» (-3,25%), расписки «Русагро» (-1,17%), бумаги «Россетей» (-1,14%), котировки Solidcore (-1,05%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,84%).
Акции «Совкомфлота» упали после дивидендной отсечки за 2023 год, но активно пытались отвоевать позиции.
Прогноз на завтра
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 22 июля — 2 985−3 085 пунктов, по биржевому курсу рубля к юаню — 11,8−12,1 рубля, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 87−89 рублей.
Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник, 22 июля, индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 2 900−3 100 пунктов, пара USD/RUB, вероятно, проведет торги в диапазоне 86−88 рублей, EUR/RUB — в коридоре 94−96 рублей, пара CNY/RUB — в интервале 11,50−12,15 рубля.
На старте следующей недели Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. В США в понедельник в рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты представят SAP, Verizon. На российском рынке «Европлан» опубликует операционные результаты за II квартал, группа «Позитив» представит отчет по МСФО за шесть месяцев 2024 года.