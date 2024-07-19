«Торговые сети работают в штатном режиме. Сбой, связанный с облачными продуктами Windows, их практически не коснулся, поскольку большая часть крупных ретейлеров работает на других решениях, а также активно внедряет российские технологические продукты», — сказал Караваев.
Российские ретейлеры работают в обычном режиме
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские торговые сети на фоне глобального сбоя в работе сервисов Windows работают в штатном режиме, сбой их практически не коснулся, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.