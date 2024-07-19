Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума с июня 2022 года

В мае 2024 года объем импортируемых странами Евросоюза российских железа и стали достиг максимальных с июня 2022 года значений. За месяц Россия поставила в Евросоюз этих металлов и изделий из них на €373,1, что на 29% больше, чем в апреле, и на 1,2% больше год к году, следует из расчетов «РИА Новости». Основную долю поставок обеспечили полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (€175 млн), а также ферросплавы (€81 млн).