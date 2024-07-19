Песков назвал кризисной ситуацию с ограничением Украиной транзита нефти ЛУКОЙЛа

«Не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — ответил он.