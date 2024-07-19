Песков назвал кризисной ситуацию с ограничением Украиной транзита нефти ЛУКОЙЛа

18 июля стало известно, что Венгрия и Словакия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) через южную ветку нефтепровода «Дружба», которая проходит по территории Украины. Журналисты спросили Дмитрия Пескова, будет ли Россия пытаться разблокировать транзит по этому маршруту или станет искать другие пути поставок.
«Не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — ответил он.
Остановка поставок нефти в Венгрию и Словакию связана с внесением российской компании в украинский санкционный список. Источники «Ъ» в отрасли считают, что ограничения украинской стороны могут грозить недозагрузкой НПЗ в Словакии и Венгрии, которыми владеет венгерская MOL. По мнению экспертов, выходом может стать переоформление объемов на иных поставщиков, не ограниченных санкциями.