Обороты собственных интернет-магазинов брендов с начала года выросли на 73%

С начала года в России количество собственных интернет-магазинов небольших брендов (с оборотом до 1 млн рублей в месяц) увеличилось на 38%, а их обороты выросли на 73%, количество покупок — на 59%, а число покупателей — на 41%. Средний чек прибавил 9% и составил 2031 рубль. К таким выводам пришли аналитики сервиса «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney», которая входит в экосистему «Сбера»). С данными ознакомился Forbes.
Аналитики сервиса изучили платежи пользователей в интернет-магазинах за январь — июнь 2024 года и июль — декабрь 2023-го. Проанализированы данные более чем 214 000 интернет-магазинов, подключенных к сервису «ЮKassa».
Количество площадок с оборотом от 1 млн до 15 млн рублей в месяц увеличилось на 21%. Их суммарный оборот вырос на 33%, количество покупок — на 21%, покупателей — на 5%. Средний чек составил 2120 рублей (плюс 10%). Число крупных площадок (с оборотом от 15 млн рублей в месяц) в первом полугодии выросло на 19%. Их оборот увеличился на 17%, количество покупок — на 19%, а число покупателей — на 10%. Средний чек составил 734 рубля (минус 2%).
Общее же число активных площадок в «ЮKassa» выросло на 25%, юрлиц стало на 30% больше, индивидуальных предпринимателей — на 25%, а самозанятых — на 19% больше, чем во втором полугодии 2023-го.
«Маркетплейсы остаются лидерами рынка, но растут медленнее, несмотря на широкую аудиторию и развитую инфраструктуру, — говорит коммерческий директор “ЮMoney” Дмитрий Кармишин. — Покупатель все больше предпочитает индивидуальный подход, и растущие бренды стремятся вкладываться в собственные площадки. Так продавцы получают возможность выстроить индивидуальную стратегию, укрепить бренд и лучше наладить взаимодействие с клиентами».
Лидерами остаются туризм, спорт и ремонт. С начала года оборот турагентств вырос на 53%, количество покупок — на 17%, а средний чек составил 4772 рубля (плюс 31%).
Онлайн-продажи гостиниц в номинале выросли на 87%, число покупок — на 52%, покупателей стало на 58% больше, а средний чек достиг 13 063 рубля (плюс 23%). Оборот платежей за билеты на посещение туристических достопримечательностей и выставки вырос вдвое, количество покупок и покупателей стало в два с половиной раза больше. При этом средний чек снизился на 17%, до 5100 рублей.
Увеличился также спрос на товары для спорта и активного отдыха. Оборот платежей в сегменте спортивной одежды и спортивного питания вырос на 37%, число покупателей — на 18% и 24% соответственно. В сегменте одежды средний чек не изменился и составил 11 208 рублей, суммы, потраченные на спортивное питание, выросли на 3% (7085 рублей).
Еще один популярный сегмент — товары для ремонта. За полгода оборот таких магазинов вырос в четыре с половиной раза, количество транзакций увеличилось более чем втрое, как и число покупателей, а средний чек составил 17 146 рублей (плюс 35%).
В целом, отмечается в обзоре «ЮKassa», популярность оплат банковскими картами (по сравнению с онлайн-кошельками и кредитными инструментами) снижается, хотя они все еще сохраняют лидерство. Количество транзакций по картам за полгода сократилось на 14%, а их доля — на 15 п. п., до 59%.