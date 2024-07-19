Обороты собственных интернет-магазинов брендов с начала года выросли на 73%

С начала года в России количество собственных интернет-магазинов небольших брендов (с оборотом до 1 млн рублей в месяц) увеличилось на 38%, а их обороты выросли на 73%, количество покупок — на 59%, а число покупателей — на 41%. Средний чек прибавил 9% и составил 2031 рубль. К таким выводам пришли аналитики сервиса «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney», которая входит в экосистему «Сбера»). С данными ознакомился Forbes.