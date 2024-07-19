Неурожайная жара. Эксперты объяснили, стоит ли опасаться дефицита овощей

Судя по сообщениям, урожай на юге страны может сократиться на 25%, в этой связи сезонные продукты уже подорожали с резким опережением инфляции. Например, как отмечают некоторые СМИ, стоимость той же свёклы уже превысила 50%.
«В принципе, влияние температурных рекордов на урожайность овощей всегда будет иметь место, — считает доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Плеханова Марина Анохина. — При этом риск снижения урожайности в первую очередь будет касаться овощей, выращиваемых в открытом грунте, например — томатов».
В этих условиях многие аналитики допускают рост цена на картофель в пределах 15%. «Но в любом случае катастрофической ситуации с обеспечением картофелем и с ценами на него не будет, — считает Анохина. — Следует также учесть, что современное аграрное производство позволяет минимизировать негативное влияние погодных условий на урожайность культур за счет прогрессивных технологических приемов и интенсификации процессов выращивания».
В то же время директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что вряд ли сегодня есть поводы для пессимизма:
Все ведомства сегодня говорят о том, что никакой катастрофы нет, и у меня нет оснований им не доверять. Кроме того овощи вообще и свекла в частности — это дешевые товары, которые всегда дорожают больше всего и меньше всего заметны в продуктовой корзине.
По его словам, если та же свекла станет дороже в полтора раза, вряд ли кто-то это заметит. Например, потребление свеклы составляет 14 кг в год, тогда как в рознице она стоит 47 рублей за кило. И даже если она подорожает на те же 50 и выше процентов, вряд ли кто-от это заметит.
В целом, как отмечают эксперты, вероятность снижения продовольственного обеспечения населения овощной продукцией очень низкая. То есть, как бы ситуация не сложилась, ни о каком дефиците продовольствия не может быть и речи.
Даже если спрогнозировать, что такие проблемы возникнут, то дополнительные поставки овощей можно будет организовать из дружественных нам стран. Например, из Белоруссии, Турции, Азербайджана.