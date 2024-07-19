Неурожайная жара. Эксперты объяснили, стоит ли опасаться дефицита овощей

По его словам, если та же свекла станет дороже в полтора раза, вряд ли кто-то это заметит. Например, потребление свеклы составляет 14 кг в год, тогда как в рознице она стоит 47 рублей за кило. И даже если она подорожает на те же 50 и выше процентов, вряд ли кто-от это заметит.