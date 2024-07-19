Может ли банк оштрафовать за досрочное закрытие вклада

Поэтому для депозитов разумнее использовать средства, которые точно не понадобятся вам в обозримой перспективе. Если есть сомнения, лучше открыть накопительный счет. Так деньги можно будет снять в любой момент без потери накопленных средств, разъяснила Гусятникова.