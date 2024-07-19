Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Может ли банк оштрафовать за досрочное закрытие вклада

Как таковых штрафных санкций за досрочное закрытие вклада банки не предусматривают. Но все зависит от условий договора, поэтому его надо обязательно и внимательно читать. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Источник: Reuters

Тем не менее, как правило, при досрочном снятии денег с депозита клиент не получает накопленных процентов.

«Чаще всего при расторжении договора раньше времени проценты выплачиваются по ставке 0,1%, что равно примерно той же сумме, которую человек положил на вклад», — объяснила юрист.

Исключения составляют депозиты, где условиями договора предусмотрено досрочное снятие.

Обычно это частично досрочное снятие, когда вы можете снять часть суммы без потери процентов, а остальное останется на вкладе до положенного срока.

Некоторые банки разрешают снять часть суммы без потери процентов единоразово, некоторые раз в определенный период, например, раз в три месяца.

На каких-то депозитах, помимо частичного снятия, предусмотрена возможность пополнения. Как правило, вклады с возможностью частичного снятия имеют менее выгодную процентную ставку, говорит эксперт.

Помимо депозитов, многие банки сейчас предлагают открывать накопительные счета. Там нет запрета на снятие — деньги можно получить в любой момент. По словам Полины Гусятниковой, распространены два варианта — проценты начисляются ежедневно и ежемесячно.

Вариант с ежедневным начислением процентов более предпочтителен, но процентные ставки могут быть ощутимо ниже рыночных.

Например, открыть вклад без возможности частичного снятия и пополнения на 1 год сейчас можно под 16−17%, а накопительный счет с ежедневным начислением процентов под 10−13%.

Поэтому для депозитов разумнее использовать средства, которые точно не понадобятся вам в обозримой перспективе. Если есть сомнения, лучше открыть накопительный счет. Так деньги можно будет снять в любой момент без потери накопленных средств, разъяснила Гусятникова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева