Может ли банк оштрафовать за досрочное закрытие вклада

Тем не менее, как правило, при досрочном снятии денег с депозита клиент не получает накопленных процентов.
«Чаще всего при расторжении договора раньше времени проценты выплачиваются по ставке 0,1%, что равно примерно той же сумме, которую человек положил на вклад», — объяснила юрист.
Исключения составляют депозиты, где условиями договора предусмотрено досрочное снятие.
Некоторые банки разрешают снять часть суммы без потери процентов единоразово, некоторые раз в определенный период, например, раз в три месяца.
На каких-то депозитах, помимо частичного снятия, предусмотрена возможность пополнения. Как правило, вклады с возможностью частичного снятия имеют менее выгодную процентную ставку, говорит эксперт.
Помимо депозитов, многие банки сейчас предлагают открывать накопительные счета. Там нет запрета на снятие — деньги можно получить в любой момент. По словам Полины Гусятниковой, распространены два варианта — проценты начисляются ежедневно и ежемесячно.
Вариант с ежедневным начислением процентов более предпочтителен, но процентные ставки могут быть ощутимо ниже рыночных.
Например, открыть вклад без возможности частичного снятия и пополнения на 1 год сейчас можно под 16−17%, а накопительный счет с ежедневным начислением процентов под 10−13%.
Поэтому для депозитов разумнее использовать средства, которые точно не понадобятся вам в обозримой перспективе. Если есть сомнения, лучше открыть накопительный счет. Так деньги можно будет снять в любой момент без потери накопленных средств, разъяснила Гусятникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева