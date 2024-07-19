Котировки CrowdStrike обвалились на 20% из-за глобального компьютерного сбоя

Акции других компаний, пострадавших от сбоя, инвесторы пощадили. Так, акции Microsoft подешевели на 2,5%, а ценные бумаги авиакомпаний, вынужденных приостановить полеты, пострадали еще меньше. Так, акции Delta Airlines торгуются в Нью-Йорке с понижением на 1,8%, American Airlines — 3,19%, United Airlines — 1,7%.
Азиатские и европейские фондовые индексы сократились умеренно. Японский Nikkei 225 потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng — 2%, общеевропейский Stoxx Europe 600 — на 0,5%, лондонский FTSE — на 0,4%, немецкий DAX — на 0,7%.
Биржевые аналитики объясняют сдержанную реакцию рынков тем, что многие инвесторы уже давно рассматривают в числе потенциальные рисков проблемы, связанные с технологическими компаниями. «Этот глобальный сбой только добавил неопределенности», — цитирует Reuters аналитика банка Bradesco BBI Бена Лайдлера.