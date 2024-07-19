Котировки CrowdStrike обвалились на 20% из-за глобального компьютерного сбоя

Акции других компаний, пострадавших от сбоя, инвесторы пощадили. Так, акции Microsoft подешевели на 2,5%, а ценные бумаги авиакомпаний, вынужденных приостановить полеты, пострадали еще меньше. Так, акции Delta Airlines торгуются в Нью-Йорке с понижением на 1,8%, American Airlines — 3,19%, United Airlines — 1,7%.