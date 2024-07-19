Каким будет курс рубля с 22 по 28 июля 2024: прогноз эксперта

Временно сместить баланс факторов в пользу российской валюты может подготовка компаний к налоговому периоду, пик которого придется на 29 июля. Кроме того, восстановление импорта и спроса импортеров на инвалюту, по-видимому, носит неравномерный характер. В конце следующей недели состоится заседание ЦБ, решение по ключевой ставке в этот раз сопряжено с некоторой интригой — на рынке рассматривают несколько сценариев. Наш базовый прогноз — повышение на 100 б.п., до 17%. Принципиально на положении рубля такой шаг не скажется, однако в целом более жесткий курс ДКП априори благоприятен для нацвалюты.