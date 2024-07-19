Каким будет курс рубля с 22 по 28 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций сегодня торговался позитивно несмотря на приближение выходных, попытки укрепления рубля и спад сырьевых котировок. Объяснить этот импульс можно тем, что большинство акций выглядят перепроданными, а их покупка по текущим уровням, особенно на долгий срок — весьма интересной.
Картина на внешних рынках оставалась в целом нейтральной. Подводя итоги III пленума ЦК Компартии Китая ее официальный представитель Хань Вэньсю отметил, что китайская экономика показывает хорошие темпы восстановления, однако при этом добавил, что страна сталкивается «с некоторыми трудностями и проблемами», в частности с недостаточным уровнем эффективного спроса.
На старте следующей недели Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. В США в понедельник в рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят SAP, Verizon. На российском рынке Европлан опубликует операционные результаты за II квартал, Группа Позитив представит отчет по МСФО за 6 месяцев 2024 г.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 июля — 2985−3085 п.
Временно сместить баланс факторов в пользу российской валюты может подготовка компаний к налоговому периоду, пик которого придется на 29 июля. Кроме того, восстановление импорта и спроса импортеров на инвалюту, по-видимому, носит неравномерный характер. В конце следующей недели состоится заседание ЦБ, решение по ключевой ставке в этот раз сопряжено с некоторой интригой — на рынке рассматривают несколько сценариев. Наш базовый прогноз — повышение на 100 б.п., до 17%. Принципиально на положении рубля такой шаг не скажется, однако в целом более жесткий курс ДКП априори благоприятен для нацвалюты.
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