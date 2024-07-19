Как в августе изменятся цены на жилье?

По мнению эксперта рынка недвижимости, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, не нужно ждать, что цены на недвижимость в августе резко «полетят» — что вверх, что вниз.
«Удивляет наивность некоторых экспертов, которые почему-то ждут, что стоимость квартир обвалится чуть ли не на 40% и чуть ли не к концу года. Такие заявления выглядят, по меньшей мере, странно», — полагает он.
Рынок недвижимости — не есть фондовый, валютный и тем более крипторынок. Это рынок «куда более тяжелый, большой и неповоротливый».
«Чтобы произошел такой тотальный обвал, должно случиться что-то из ряда вон выходящее, похожее не на черного лебедя, а на черного дракона или метеорит», — отмечает Кричевский.
Да, ключевая ставка растет и спроса с деньгами все меньше. Но это, по мнению эксперта, не значит, что продавцы одним махом начнут резко снижать цены.
Движение происходит постепенно — за первые полгода, по разным замерам, ценник на недвижимость в Москве снизился, по разным оценкам, на 5−8%, и это не считая торга.
Еще один нюанс — упасть на 40% от цены объявления продавца может заставить какой-то личный катаклизм, типо резкого ухудшения здоровья или другой ситуации, когда срочно необходимы деньги. Даже в таких случаях, снижение бывает меньшего масштаба. Агентства, которые занимаются срочным выкупом, забирают с дисконтом около 30% от рынка только неликвидные объекты, и и этот дисконт не всегда настолько большой.
Поэтому ждать резких движений не нужно. На рынке недвижимости все будет происходить в рамках текущего тренда.
Застройщики будут пытаться удержать первичку на текущих ценовых уровнях через различные «легальные» манипуляции рынком — ограничение предложения, акции, дисконты на ипотеку в союзе с банками. На этом рынке снижение пойдет несколько позже, как вариант — с сентября.
Что касается вторички, то она будет постепенно снижаться, но «не резкими рывками». А вот реальная цена продажи может легко отличаться от цены в объявлении процентов на 7−10 благодаря грамотно обоснованному торгу, считает эксперт.
В «старой» Москве
По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, ускорение темпов роста цен в последние три месяца было вызвано активностью покупателей в преддверии сворачивания и ужесточения ипотечных госпрограмм.
В августе корректировка вниз цен даже в массовом сегменте маловероятна.
Как поясняет Сырцов, первичный рынок «старой» Москвы к 1 июля уже практически не зависел от кредитов с господдержкой, а семейная ипотека даже в урезанном виде останется драйвером спроса. Клиенты будут стремиться быстрее оформить займы, опасаясь дальнейшего ужесточения условий их выдачи.
«Таким образом, застройщикам не потребуется привлекать покупателей еще и дисконтами. В результате на первичном рынке массового сегмента будет стагнация, а в проектах класса бизнес и выше цены продолжат уверенно расти», — подытожил Руслан Сырцов.
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Елена Рогачева