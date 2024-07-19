Как в августе изменятся цены на жилье?

Еще один нюанс — упасть на 40% от цены объявления продавца может заставить какой-то личный катаклизм, типо резкого ухудшения здоровья или другой ситуации, когда срочно необходимы деньги. Даже в таких случаях, снижение бывает меньшего масштаба. Агентства, которые занимаются срочным выкупом, забирают с дисконтом около 30% от рынка только неликвидные объекты, и и этот дисконт не всегда настолько большой.