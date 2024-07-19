Fix Price планирует провести делистинг с Лондонской биржи

«Fix Price информирует о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании в официальном списке управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и отменить допуск ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) начиная с 19 августа 2024 года», — сообщает ретейлер.
Компания провела анализ на предмет целесообразности сохранения листинга расписок на Лондонской бирже. Учитывая приостановку торгов бумагами на площадке с 3 марта 2022 года «без каких-либо признаков их возобновления в обозримой перспективе», ретейлер принял решение, что сохранение листинга не является для него стратегическим приоритетом.
Глобальные депозитарные расписки Fix Price также обращаются на Московской бирже и на Международной бирже Астаны. В начале июля компания сообщила, что получила постоянную регистрацию на территории международного финансового центра «Астана» в Казахстане.
В стратегическом апдейте для инвесторов Fix Price указывает, что продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям на рынках капитала и сохраняет приверженность защите прав и соблюдению интересов всех своих акционеров.
«В частности, группа работает над устранением ключевых инфраструктурных ограничений для любых инвесторов и миноритарных акционеров Fix Price вне зависимости от юрисдикции. Среди прочих вариантов, прорабатывается возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров», — говорится в сообщении.