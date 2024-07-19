Fix Price планирует провести делистинг с Лондонской биржи

Компания провела анализ на предмет целесообразности сохранения листинга расписок на Лондонской бирже. Учитывая приостановку торгов бумагами на площадке с 3 марта 2022 года «без каких-либо признаков их возобновления в обозримой перспективе», ретейлер принял решение, что сохранение листинга не является для него стратегическим приоритетом.