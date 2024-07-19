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Экспорт российской нефти упал до минимума за полгода

Средний объем морских поставок российской нефти за последние четыре недели, который считается более показательным, чем недельные значения, опустился до 3,1 миллиона баррелей в сутки, что стало минимумом с января этого года. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Rystad Energy пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

Текущий показатель на 600 тысяч баррелей меньше пика, достигнутого в апреле. По оценкам аналитиков, падение совпало по времени с ростом объемов нефтепереработки внутри страны, которые в июле достигли шестимесячного максимума.

Компания ожидает, что в июле и августе морской экспорт российской нефти опустится до 2,7 миллиона баррелей в день, а расти он начнет только в сентябре, когда нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут уходить на техническое обслуживание.

Если удары беспилотников по НПЗ не повторятся на том же уровне, на котором они проводились зимой и весной, поставки осенью вряд ли превысят три миллиона баррелей в сутки, ожидают эксперты.

В материале не объясняется, каким образом рост нефтепереработки совпадает по времени с повышением биржевых цен на топливо до локальных максимумов. Сорт бензина Аи-95 в пятницу, 19 июля, вплотную подошел к рекордному уровню, а бензин Аи-92 и дизтопливо торгуются гораздо дороже, чем год назад.

На этом фоне власти готовы вернуть запрет экспорта бензина и продлить его на сентябрь и октябрь, чтобы не допустить повторения топливного кризиса прошлого года, когда в ряде регионов топливо пропало с АЗС.