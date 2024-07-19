Экспорт российской нефти упал до минимума за полгода

Средний объем морских поставок российской нефти за последние четыре недели, который считается более показательным, чем недельные значения, опустился до 3,1 миллиона баррелей в сутки, что стало минимумом с января этого года. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Rystad Energy пишет Bloomberg.