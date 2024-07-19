Дивидендный сезон 2023 года завершен, рынок ждет заседания ЦБ РФ

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить наметившуюся восходящую коррекцию, которая на данный момент обеспечена главным образом техническими факторами. Отсутствие фундаментальных причин для уверенного роста наряду с завершением дивидендного сезона за 2023 год при этом будет ограничивать запал покупателей. В пятницу с гэпом примерно в 10% откроются акции Совкомфлота. В ближайшие дни участники будут ждать подведения итогов заседания ЦБ РФ через неделю, после чего при прочих равных возможно возвращение к покупкам по ряду эмитентов под выплату промежуточных дивидендов уже за 2024 год.