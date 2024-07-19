Дивидендный сезон 2023 года завершен, рынок ждет заседания ЦБ РФ

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,1% и 1,4% соответственно, взяв курс на сопротивления 3000 пунктов и 1075 пунктов соответственно. Рынок продолжает коррекционное восстановление, целью которого при умеренно оптимистичном сценарии могут стать уровни 3070 пунктов и 1105 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал чуть менее чем на 0,5%, достигнув 12,02 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,87 ₽ и 96,10 ₽ соответственно, мало изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить наметившуюся восходящую коррекцию, которая на данный момент обеспечена главным образом техническими факторами. Отсутствие фундаментальных причин для уверенного роста наряду с завершением дивидендного сезона за 2023 год при этом будет ограничивать запал покупателей. В пятницу с гэпом примерно в 10% откроются акции Совкомфлота. В ближайшие дни участники будут ждать подведения итогов заседания ЦБ РФ через неделю, после чего при прочих равных возможно возвращение к покупкам по ряду эмитентов под выплату промежуточных дивидендов уже за 2024 год.
События дня:
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- квартальные результаты American Express, Halliburton, Travelers, Schlumberger
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