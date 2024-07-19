Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России

Проблемы с международными денежными переводами из России начались в 2022 году после введения санкций против финансовой системы из-за военной операции на Украине. Ситуация усложнилась с декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и поставками российскому ОПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах. В июне США расширили механизм вторичных санкций, из-за этого количество подсанкционных российских субъектов, взаимодействие с которыми может стать основанием для американских вторичных санкций, возрастает в разы. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против Московской биржи и ее структур, что привело к остановке торгов долларом и евро в России.