Что будет с ценами на продукты в августе

Молоко, по сравнению с июлем, станет дороже примерно на 0,5%. Подорожание молока как исходного сырья вызовет увеличение цен на всю линейку молочной продукции: сыры подорожают на 0,3%, сливочное масло примерно на 1,3%, а также вырастут цены на творог и кисломолочные продукты.
Рост цен на молоко связан с увеличением себестоимости его производства «вследствие трудностей фермеров, в частности, с получением доступных кредитов, проблем с кормами, сокращением поголовья скота», — пояснил эксперт.
Также в августе цены на макароны могут вырасти примерно на 3−4%. Велика вероятность, что увеличится цена на элитные и экзотические сорта риса.
Повышение цен постигнет и другие продукты, в частности, на соль цены вырастут на 0,4%, на сахар — примерно на 1,5%, подсолнечное масло — на 0,3−0,5%.
Из хороших новостей — в августе могут подешеветь продукты из нового урожая: свекла, томаты, огурцы, капуста, петрушка, салат и укроп, яблоки, сливы, персики.
Несколько упадёт цена на картофель и морковь. В других категориях сельхозпродуктов снижение цен маловероятно.
«В целом, ситуация с ценами не критическая, поскольку, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, государство с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания», — подытожил Иванов.
Елена Рогачева