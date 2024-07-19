Что будет с ценами на продукты в августе

Молоко, по сравнению с июлем, станет дороже примерно на 0,5%. Подорожание молока как исходного сырья вызовет увеличение цен на всю линейку молочной продукции: сыры подорожают на 0,3%, сливочное масло примерно на 1,3%, а также вырастут цены на творог и кисломолочные продукты.