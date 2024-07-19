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Что будет с ценами на продукты в августе

В августе в России вырастут цены на молоко, макароны, куриное мясо и некоторые другие продукты, зато подешевеют овощи и фрукты нового урожая. Об этом рассказал доцент экономического факультеты РУДН Александр Иванов.

Источник: РИА "Новости"

Молоко, по сравнению с июлем, станет дороже примерно на 0,5%. Подорожание молока как исходного сырья вызовет увеличение цен на всю линейку молочной продукции: сыры подорожают на 0,3%, сливочное масло примерно на 1,3%, а также вырастут цены на творог и кисломолочные продукты.

Рост цен на молоко связан с увеличением себестоимости его производства «вследствие трудностей фермеров, в частности, с получением доступных кредитов, проблем с кормами, сокращением поголовья скота», — пояснил эксперт.

Также в августе цены на макароны могут вырасти примерно на 3−4%. Велика вероятность, что увеличится цена на элитные и экзотические сорта риса.

Кроме того, в связи с высоким потребительским спросом с ожидается повышение цен на куриное мясо — примерно на 8−10%, что повлечет за собой подорожание продуктов из мяса птицы (колбасы, мясные деликатесы).

Повышение цен постигнет и другие продукты, в частности, на соль цены вырастут на 0,4%, на сахар — примерно на 1,5%, подсолнечное масло — на 0,3−0,5%.

Из хороших новостей — в августе могут подешеветь продукты из нового урожая: свекла, томаты, огурцы, капуста, петрушка, салат и укроп, яблоки, сливы, персики.

Несколько упадёт цена на картофель и морковь. В других категориях сельхозпродуктов снижение цен маловероятно.

«В целом, ситуация с ценами не критическая, поскольку, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, государство с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания», — подытожил Иванов.

Елена Рогачева