Бензин на бирже подорожал до рекордной отметки

Цена бензина АИ-95 поднялась до рекордной с сентября 2023 года отметки и достигла 74 313 рублей за тонну (плюс 6 процентов за неделю и 0,49 процента за день). Топливо марки АИ-92 в то же время немного подешевело — на 0,99 процента, до 57 333 рублей за тонну.