Яйца снова во главе: теперь это самый популярный продукт в покупках россиян

В рамках исследования аналитики банка определили топ-100 товаров в январе-июне в зависимости от их количества в кассовых чеках и разделили их на две популярные категории «Продукты питания» и «АЗС». Затем внутри каждой из них определили самые часто встречающиеся товары и, взяв их за 100%, сравнили доли между собой.