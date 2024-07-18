Яйца снова во главе: теперь это самый популярный продукт в покупках россиян

Что касается чеков на АЗС, то больше половины всех покупок бензина двух самых популярных марок приходится на АИ95.
Яйца, хлеб и молоко — продукты-лидеры
В рамках исследования аналитики банка определили топ-100 товаров в январе-июне в зависимости от их количества в кассовых чеках и разделили их на две популярные категории «Продукты питания» и «АЗС». Затем внутри каждой из них определили самые часто встречающиеся товары и, взяв их за 100%, сравнили доли между собой.
В категории «Продукты питания» в первом полугодии оказались три традиционные продукта-лидера в зависимости от их числа в кассовых чеках онлайн-сервиса — хлеб, молоко и яйца.
«Доля покупок яиц выросла до 39% от общего числа покупок в этой тройке лидеров. Годом ранее показатель был ниже и составлял 31%. Согласно статистике, средний чек одной покупки яиц в январе-июне 2024 года — 134 ₽», — отмечается в исследовании.
На покупки хлеба в упомянутой тройке пришлось 34% от их общего числа в первом полугодии 2024 года. Доля снизилась к аналогичному периоду 2023 года (38%). Средний чек одной покупки хлеба в январе-июне 2024 года составил 57 ₽
Показатели у покупок молока также снизились — до 27% с 32% в прошлом году. «По данным онлайн-сервиса кассовых чеков Банка Русский Стандарт, средняя сумма покупки молока в январе-июне 2024 года составила 81 ₽», — отмечает банк.
Бензин АИ95 в приоритете
«На первое полугодие традиционно выпадает высокая активность в автопутешествиях — от новогодних до летних каникул. Два самых популярных вида автотоплива у россиян — бензин марки АИ95 и АИ92», — отметили аналитики.
Если взять за 100% общее число их покупок в первом полугодии 2024 года, то на бензин марки АИ95 пришлось 57% кассовых чеков, а на АИ92 — 43%. При этом соотношение не изменилось относительно первой половины 2023 года.
Согласно статистике банка, средняя сумма покупки бензина АИ95 за один визит на АЗС в первом полугодии текущего года составила 1 602 ₽, а АИ92 — 1 230 ₽
Исследование проводилось на основании обезличенных данных сервиса Банка Русский Стандарт по наполнению кассовых чеков в первом полугодии 2024 и 2023 гг. За основу взяли топ-100 товаров по их количеству в кассовых чеках и разделили их на категории.
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