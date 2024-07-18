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Япония за первые шесть месяцев 2024 года сократила импорт СПГ из РФ на 3,3%

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Япония за первые шесть месяцев 2024 года сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Источник: AP 2023

Закупки российского угля сократились на 69,1%. В течение указанного периода Япония не импортировала нефть из РФ.

Япония является одним из крупнейших в мире импортеров сжиженного газа.