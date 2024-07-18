Вучич заявил, что Сербия сможет обеспечить 17% потребностей ЕС в литии

Политик добавил, что Сербия уже провела несколько переговоров, в том числе с представителями европейской автоиндустрии, включая концерны Mercedes, Volkswagen и Stellantis. По словам Вучича, некоторая часть лития будет поставляться в Германию, а остальное задействуют в производстве катализаторов и литиевых батарей, которые будут изготавливаться в Сербии.