Вучич заявил, что Сербия сможет обеспечить 17% потребностей ЕС в литии

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Сербия может добывать 58 тыс. тонн лития в год и поставлять его ЕС. В таком случае на сербские поставки придется 17% от европейского литиевого рынка, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Мы сможем ежегодно добывать 58 тыс. тонн лития в год. Этого суммарно хватит для производства 1,1 млн электромобилей. Таким образом, мы сможем обеспечить около 17% европейского рынка», — заявил он в интервью газете Handelsblatt.
Политик добавил, что Сербия уже провела несколько переговоров, в том числе с представителями европейской автоиндустрии, включая концерны Mercedes, Volkswagen и Stellantis. По словам Вучича, некоторая часть лития будет поставляться в Германию, а остальное задействуют в производстве катализаторов и литиевых батарей, которые будут изготавливаться в Сербии.
Издание напоминает, что в пятницу Белград и Брюссель подпишут декларацию о намерениях по поставкам сырья в ЕС. Частью сделки должно стать соглашение о поставках сербского лития. 19 июля Белград также посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц. В интервью Вучич дал понять, что намерен обсудить с ним сотрудничество двух стран по литию.
В 2022 году власти Сербии отказались от совместного проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по разработке залежей содержащего литий минерала ядарит в районе города Лозница. Это произошло после серии акций протеста экологических активистов. На прошлой неделе конституционный суд Сербии отменил это решение правительства, сделав возможным возобновление проекта.